Лишь два клуба в Европе забивают в этом году чаще, чем «Интер»

«Интер» под руководством Симоне Индзаги в этом сезоне демонстрирует яркий атакующий футбол, что выражается в соответствующие количественные показатели. Пятьдесят один гол в двадцати матчах чемпионата - это третий показатель среди пяти ведущих европейских лиг. Больше забивают лишь «Бавария» (в среднем, 3,17 голов за матч) и «Ливерпуль» - 2,6 голов за матч.

Со средним показателем в 2,55 голов за матч «неррадзурри» опережают «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, показатель которого составляет 2,52 гола за матч, сообщает La Gazzetta Dello Sport. Позади также «Аталанта», «Хоффенхайм» и «Челси», которые также входят в семерку лучших клубов с точки зрения результативности.