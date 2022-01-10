«Интер» в поиске замены для Перишича

После матча за Суперкубок Италии против «Ювентуса» миланский «Интер» настроен найти смену Ивану Перишичу в случае сценария, при котором хорват не продлит свой контракт.

Первым в шорт-листе стоит имя другого балканского игрока – Филипа Костича из франкфуртского «Айнтрахта». Миланский клуб также следит за Рами Бенсебаини из «Боруссии» Мёнхенгладбах, Лейвином Курзава из «ПСЖ» и Люка Динем, который вот-вот должен перейти из «Эверона» в другой клуб.

Иван Перишич в «Интере» с 2015 года, проведя в «Баварии» розыгрыш 19/20 на правах аренды. По информации СМИ, хорват настроен вновь вернуться в Мюнхен в качестве свободного агента.