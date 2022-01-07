Джеко выздоровел и готов вернуться в состав «Интера»

Приятная новость для Симоне Индзаги - тест на коронавирус форварда «Интера» Эдина Джеко дал негативный результат. Джеко выбыл из строя 30 декабря, когда выяснилось, что он сдал положительный тест на коронавирус.

Это означает, что уже в воскресенье босниец сможет помочь команде в матче против «Лацио». А в среду, когда «Интеру» предстоит сразиться с «Сампдорией» в рамках Кубка Италии, Джеко сможет выйти уже в стартовом составе, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Также ожидается возвращение Хоакина Корреа, но для него Индзаги запланировал более осторожную и растянутую программу возвращения на поле, добавил источник.