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Чемпионат Италии. Серия А

Липпи поделился своим прогнозом на финал итальянского Суперкубка

12 Января 2022 • 18:27 Комментировать
Интер Милан
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Ювентус
1.77 3.90 4.90
Через 3 ч. 51 мин.

Марчело Липпи, бывший наставник «Интера» и «Ювентуса» и итальянской сборной, приведший ее к успеху на чемпионате мира 2006 года, с нетерпением ждет финала итальянского Суперкубка, который будет сыгран сегодня вечером. Марчело по традиции поддерживает «Юве», но полон хвалебных слов и для «Интера»:

 - «Интер» Индзаги преобразился, он заставил забыть о Лукаку и Хакими, и как хорошо играет Чалханоглу! Очень зрелищная команда. «Юве» Аллегри в этом году вряд ли возьмет «скудетто», и потому вся ставка будет сделана на кубковые трофеи, - приводит слова Липпи, бравшего четыре Суперкубка Италии с «Ювентусом», La Gazzetta Dello Sport.

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ИНТЕР МИЛАН ЮВЕНТУС
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