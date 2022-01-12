Липпи поделился своим прогнозом на финал итальянского Суперкубка

Марчело Липпи, бывший наставник «Интера» и «Ювентуса» и итальянской сборной, приведший ее к успеху на чемпионате мира 2006 года, с нетерпением ждет финала итальянского Суперкубка, который будет сыгран сегодня вечером. Марчело по традиции поддерживает «Юве», но полон хвалебных слов и для «Интера»:

- «Интер» Индзаги преобразился, он заставил забыть о Лукаку и Хакими, и как хорошо играет Чалханоглу! Очень зрелищная команда. «Юве» Аллегри в этом году вряд ли возьмет «скудетто», и потому вся ставка будет сделана на кубковые трофеи, - приводит слова Липпи, бравшего четыре Суперкубка Италии с «Ювентусом», La Gazzetta Dello Sport.