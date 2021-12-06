Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 230 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Шевченко назвал причины поражения «Дженоа» от «Ювентуса»

06 Декабря 2021 • 09:07 Комментировать (2)
Ювентус
2:0
Дженоа
окончен

Украинский специалист Андрей Шевченко, занимающий пост рулевого «Дженоа», высказался о поражении от туринского «Ювентуса» (0:2) в поединке 16-го тура итальянского чемпионата. Это уже третье фиаско «грифонов» в четырех играх под руководством нового наставника.

«Было нелегко сформировать основной состав на матч. Мы пытались оставаться в игре, и у нас это получалось до 80-й минуты. Мои подопечные максимально выложились. Но пока нам не хватает физического напора в атаке. Из-за этого не получается удерживать там мяч. У нас не было моментов, но мы пытались», - приводит слова тренера Football-Italia.

Генуэзский коллектив занимает 18 место в Серии А после 16 туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
АнтиУкр
06 Декабря 2021 в 11:37
Мы пытались ,мы выложились и.т.д. С таким составом пыжься сколько угодно ,всё ровно результата не будет <...>
Ale10JUFC
06 Декабря 2021 в 10:38
Ощущения ,что пол состава Дженоа на поле не хотело ничего делать.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.12  20:30 Эмполи ... Удинезе 2.75 3.55 2.55
06.12  22:45 Кальяри ... Торино 3.45 3.4 2.19
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Декабря
12:01 · Италия. Серия А
Сёмин высказался о ситуации Миранчука в «Аталанте»
11:17 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет подписать вингера «Наполи»
10:27 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Хочу навечно остаться в «Милане» 1
09:52 · Италия. Серия А
Игра в одни ворота: как «Ювентус» одолел «Дженоа» 2 видео
09:07 · Италия. Серия А
Шевченко назвал причины поражения «Дженоа» от «Ювентуса» 2
08:58 · Италия. Серия А
Куадрадо: «Ювентус» должен до конца верить в скудетто»
08:51 · Италия. Серия А
Мората повздорил с Аллегри из-за замены в матче с «Дженоа» 3
08:31 · Италия. Серия А
«Дженоа» не может забить при Шевченко в четвёртом матче подряд
08:16 · Италия. Серия А
Аллегри рассказал, в каком компоненте «Ювентус» худший в Серии А
00:37 · Италия. Серия А
«Ювентус» спокойно разобрался с «Дженоа» 3
05 Декабря
23:33 · Италия. Серия А
Сарри: «Я могу дословно передать слова Милинковича-Савич арбитру»
23:22 · Италия. Серия А
В Серии А за сутки забили два мяча прямыми ударами с угловых 2
23:15 · Италия. Серия А
«Сампдория» намерена вернуть Станковича в Серию А
22:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Дженоа» - 2:0 (закончен)
21:57 · Италия. Серия А
«Лацио» быстро обеспечил себе победу над «Сампдорией»
Все новости
Рекомендуем