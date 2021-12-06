Шевченко назвал причины поражения «Дженоа» от «Ювентуса»

Украинский специалист Андрей Шевченко, занимающий пост рулевого «Дженоа», высказался о поражении от туринского «Ювентуса» (0:2) в поединке 16-го тура итальянского чемпионата. Это уже третье фиаско «грифонов» в четырех играх под руководством нового наставника.

«Было нелегко сформировать основной состав на матч. Мы пытались оставаться в игре, и у нас это получалось до 80-й минуты. Мои подопечные максимально выложились. Но пока нам не хватает физического напора в атаке. Из-за этого не получается удерживать там мяч. У нас не было моментов, но мы пытались», - приводит слова тренера Football-Italia.

Генуэзский коллектив занимает 18 место в Серии А после 16 туров.