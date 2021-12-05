В Серии А за сутки забили два мяча прямыми ударами с угловых

Голы ударами от угловой отметки, так называемый «сухой лист», являются крайне редким явлением в современном футболе. Тем удивительнее, что практически за сутки болельщики Серии А лицезрели два таких эпизода.

В субботу голкипер «Ромы» Руй Патрисиу пропустил мяч между ног после удара с углового от полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу. На следующий день нечто подобное случилось в матче между «Ювентусом» и «Дженоа». На сей раз автором чудо-гола стал Хуан Куадрадо. В конце первого тайма поединка в Турине «старая синьора» ведет со счетом 1:0. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.