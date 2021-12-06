Куадрадо: «Ювентус» должен до конца верить в скудетто»

Хавбек туринского «Ювентуса» Хуан Куадрадо пообщался с журналистами после победы над «Дженоа» в поединке 16-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «старой синьоры». Колумбиец стал автором одного из голов.

«Нам нужно верить в чемпионство до конца. «Ювентус» должен побеждать и догонять лидеров Серии А. Команда хочет сделать это. Мы прислушиваемся к своему тренеру, делаем то, что он говорит. Мы движемся к успеху», - приводит слова колумбийца DAZN.

После 16 туров туринский коллектив занимает пятое место в таблице Серии А. Подопечные Массимилиано Аллегри отстают от лидирующего «Милана» на 11 баллов.