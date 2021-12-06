Мората повздорил с Аллегри из-за замены в матче с «Дженоа»

В туринском «Ювентусе» произошел конфликт между главным тренером команды Массимилиано Аллегри и испанским нападающим Альваро Моратой. Как сообщает Football-Italia, форвард остался недоволен своей заменой во вчерашней встрече чемпионата Италии против «Дженоа» (2:0).

Альваро получил желтую карточку на 72-й минуте, после чего Аллегри решил убрать игрока с поля. Морате не понравилось решение специалиста, и он выразил свое недовольство наставнику после замены.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А нападающий поучаствовал в 15 поединках, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.