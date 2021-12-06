«Дженоа» не может забить при Шевченко в четвёртом матче подряд

Генуэзский «Дженоа» провально выступает под руководством нового главного тренера Андрея Шевченко. В рамках 16-го тура чемпионата Италии команда потерпела очередное фиаско, уступив на выезде туринскому «Ювентусу» со счетом 0:2.

Это поражение стало для генуэзского коллектива третьим в четырех матчах под руководством украинского специалиста. Стоит отметить, что в этих матчах «Дженоа» имеет катастрофическую разницу голов – 0:7.

После 16 туров команда Шевченко находится в зоне вылета Серии А. «Грифоны» набрали десять баллов и располагаются на 18-й строчке в турнирной таблице.