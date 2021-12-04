Шевченко: «Ювентус» быстро забывает о неудачах

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко высказался касательно предстоящего противостояния с «Ювентусом» в рамках Серии А. Украинский специалист отметил, что не стоит обращать внимание на плохую форму туринцев в последних нескольких матчах.

«Ювентус» быстро забывает о неудачах и поражений. Они моментально возвращаются, а при наличии такого тренера-мотиватора, как Аллегри, нельзя рассчитывать на недооценку с их стороны. Конечно, я ожидал, что мой начальный этап в Италии будет трудным, но не представлял, как календарь может повлиять на состояние команды. У нас много травм, из-за этого становится гораздо сложнее», - цитирует бывшего наставника сборной Украины официальный сайт «Дженоа».