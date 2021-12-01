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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» намерен избавиться от Артура слухи

01 Декабря 2021 • 22:28 Комментировать
Ювентус
...
Дженоа
05.12 22:45

В ближайшее зимнее трансферное окно в «Ювентусе» планируется масштабная чистка состава – после не совсем удачного старта сезона руководство решило освежить команду. Так, клуб покинут все те футболисты, на которых не рассчитывает главный тренер Массимилиано Аллегри.

В этот список попал и полузащитник Артур Мело. Как свидетельствует портал Gazzetta dello Sport, в Турине считают, что бразилец не соответствует уровню своей заработной платы. Избавившись от него, у «Ювентуса» появится возможность подписать другого исполнителя на эту позицию.

Среди претендентов называются Орельен Чуамени из «Монако», а также бывший хавбек «Зенита» Аксель Витсель, который на данный момент защищает цвета дортмундской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Артур Мело
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