В ближайшее зимнее трансферное окно в «Ювентусе» планируется масштабная чистка состава – после не совсем удачного старта сезона руководство решило освежить команду. Так, клуб покинут все те футболисты, на которых не рассчитывает главный тренер Массимилиано Аллегри.

В этот список попал и полузащитник Артур Мело. Как свидетельствует портал Gazzetta dello Sport, в Турине считают, что бразилец не соответствует уровню своей заработной платы. Избавившись от него, у «Ювентуса» появится возможность подписать другого исполнителя на эту позицию.

Среди претендентов называются Орельен Чуамени из «Монако», а также бывший хавбек «Зенита» Аксель Витсель, который на данный момент защищает цвета дортмундской «Боруссии».