«Ювентус» спокойно разобрался с «Дженоа»

В 16-м туре Серии А «Ювентус» принимал «Дженоа» Андрея Шевченко. Гости за 90 минут не смогли ни разу пробить в сторону чужих ворот. Было бы несправедливо, выиграй туринцы только за счет красивого, но курьезного гола Хуана Куадрадо прямым ударом с углового. Впрочем, на 82-й минуте Пауло Дибала поставил точку - 2:0.

«Ювентус» с 27 очками вернулся на пятое место.