«Ювентус» спокойно разобрался с «Дженоа»

В 16-м туре Серии А «Ювентус» принимал «Дженоа» Андрея Шевченко. Гости за 90 минут не смогли ни разу пробить в сторону чужих ворот. Было бы несправедливо, выиграй туринцы только за счет красивого, но курьезного гола Хуана Куадрадо прямым ударом с углового. Впрочем, на 82-й минуте Пауло Дибала поставил точку - 2:0.
«Ювентус» с 27 очками вернулся на пятое место.
Протокол игры
|(1:0) Куадрадо Хуан 9'
|(2:0) Дибала Пауло 82'
Щесны Войцех • Куадрадо Хуан • Де Лихт Маттайс • Кьеллини Джорджо • Пеллегрини Лука 34' 46' ( Алекс Сандро ( 46') • Бентанкур Родриго • Локателли Мануэль • Кулушевски Деян • Дибала Пауло 89' ( Жорже Кайо ( 89') • Бернардески Федерико 83' ( Рабио Адриен ( 83') • Мората Альваро 72' 73' ( Кин Мойзе ( 73' ) 74'
Запасные: Ругани Даниэле • Бонуччи Леонардо • Пинсольо Карло • Соуле Матиас • Мело Артур • Де Винтер Кони
Сиригу Сальваторе • Бираски Давиде • Бани Маттиа 73' ( Ванхесден Зиньо ( 73') • Васкес Хоан • Гильоне Паоло • Туре Абдулайе 59' ( Гальдамес Пабло ( 59') • Бехрами Валон 59' ( Портанова Маноло ( 59') • Эрнани Азеведо • Камбьясо Андреа 50' 85' ( Мелегони Филиппо ( 85') • Бьянки Флавио 58' ( Пандев Горан ( 58') • Экубан Калеб
Запасные: Шемпер Адриан • Букса Александр • Серпе Лауренс • Мазиелло Андреа • Сабелли Стефано • Маркетти Федерико
05 декабря. Стадион "Альянц Стэдиум".