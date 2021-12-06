Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 230 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» спокойно разобрался с «Дженоа»

06 Декабря 2021 • 00:37 Комментировать (2)
Ювентус
2:0
Дженоа
окончен

В 16-м туре Серии А «Ювентус» принимал «Дженоа» Андрея Шевченко. Гости за 90 минут не смогли ни разу пробить в сторону чужих ворот. Было бы несправедливо, выиграй туринцы только за счет красивого, но курьезного гола Хуана Куадрадо прямым ударом с углового. Впрочем, на 82-й минуте Пауло Дибала поставил точку - 2:0.

«Ювентус» с 27 очками вернулся на пятое место.

Протокол игры  
Ювентус 2:0 Дженоа
(1:0) Куадрадо Хуан 9'    
(2:0) Дибала Пауло 82'    
Щесны Войцех Куадрадо Хуан Де Лихт Маттайс Кьеллини Джорджо Пеллегрини Лука   34'   46' (Алекс Сандро (   46') Бентанкур Родриго Локателли Мануэль Кулушевски Деян Дибала Пауло   89' (Жорже Кайо (   89') Бернардески Федерико   83' (Рабио Адриен (   83') Мората Альваро   72'   73' (Кин Мойзе (   73'   74')
Запасные: Ругани Даниэле Бонуччи Леонардо Пинсольо Карло Соуле Матиас Мело Артур Де Винтер Кони
Сиригу Сальваторе Бираски Давиде Бани Маттиа   73' (Ванхесден Зиньо (   73') Васкес Хоан Гильоне Паоло Туре Абдулайе   59' (Гальдамес Пабло (   59') Бехрами Валон   59' (Портанова Маноло (   59') Эрнани Азеведо Камбьясо Андреа   50'   85' (Мелегони Филиппо (   85') Бьянки Флавио   58' (Пандев Горан (   58') Экубан Калеб
Запасные: Шемпер Адриан Букса Александр Серпе Лауренс Мазиелло Андреа Сабелли Стефано Маркетти Федерико
05 декабря. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Дженоа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ЮвиК
06 Декабря 2021 в 00:45
Играли чисто от соперника т.е Юветус против Сиригу. Гол Куадрадо просто шедевр. Берни с Дибалой тоже соорудили хорошо. Пас Дибалы задом просто эпик. Главное чтобы все в дальнейшем было не через зад. Форца Юве.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Специя 2:2 Сассуоло
окончен Венеция 3:4 Верона
окончен Сампдория 1:3 Лацио
окончен Ювентус 2:0 Дженоа
06.12  20:30 Эмполи ... Удинезе 2.75 3.55 2.55
06.12  22:45 Кальяри ... Торино 3.45 3.4 2.19
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Декабря
00:37 · Италия. Серия А
«Ювентус» спокойно разобрался с «Дженоа» 2
05 Декабря
23:33 · Италия. Серия А
Сарри: «Я могу дословно передать слова Милинковича-Савич арбитру»
23:22 · Италия. Серия А
В Серии А за сутки забили два мяча прямыми ударами с угловых
23:15 · Италия. Серия А
«Сампдория» намерена вернуть Станковича в Серию А
22:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Дженоа» - 2:0 (закончен)
21:57 · Италия. Серия А
«Лацио» быстро обеспечил себе победу над «Сампдорией»
19:16 · Италия. Серия А
«Специя» упустила победу, ведя 2:0; «Венеция» проиграла «Вероне» с 3:0
16:55 · Италия. Серия А
​Кавани и Икарди – на радаре «Ювентуса» 2
16:41 · Италия. Серия А
«Фиорентина» без Кокорина обыграла конкуентов из «Болоньи» 5
16:19 · Италия. Серия А
​В «Сассуоло» прокомментировали слухи о возможном переходе Миранчука 1 эксклюзив
10:36 · Италия. Серия А
​У «Милана» лучший показатель в Серии А с сезона 2003/2004
10:29 · Италия. Серия А
​Малиновский: «В «Аталанте» не говорят о Скудетто» 1
10:14 · Италия. Серия А
«Интер» повторил клубный рекорд 70-летней давности
10:08 · Италия. Серия А
​Спаллетти не стал жаловаться на травмы 2
10:06 · Англия. Премьер-лига
Моуринью может вернуться в АПЛ 4
Все новости
Рекомендуем