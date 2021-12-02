«Ювентус» хочет сохранить Бернардески, но игрок не соглашается на понижение зарплаты

«Ювентус» не покидает попыток продлить контракт с полузащитником команды Федерико Бернардески - у игрока истекает срок действующего соглашения следующим летом.

Туринцы хотят сохранить футболиста у себя, но не готовы платить ему ту зарплату, которую он получает сейчас. Ранее Бернардески сменил своего агента в надежде решить эту проблему, но, как сообщает журналист Николо Скира, стороны до сих пор не могут найти компромисс.

Итальянец все так же отказывается идти на понижение годового оклада на 30%, а «Ювентус» по-прежнему не может позволить себе платить 27-летнему вингеру более четырех миллионов евро ежегодно.