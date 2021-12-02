Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 273 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет сохранить Бернардески, но игрок не соглашается на понижение зарплаты

02 Декабря 2021 • 16:23 Комментировать
Ювентус
...
Дженоа
1.28 5.50 11.50
05.12 22:45

«Ювентус» не покидает попыток продлить контракт с полузащитником команды Федерико Бернардески - у игрока истекает срок действующего соглашения следующим летом.

Туринцы хотят сохранить футболиста у себя, но не готовы платить ему ту зарплату, которую он получает сейчас. Ранее Бернардески сменил своего агента в надежде решить эту проблему, но, как сообщает журналист Николо Скира, стороны до сих пор не могут найти компромисс.

Итальянец все так же отказывается идти на понижение годового оклада на 30%, а «Ювентус» по-прежнему не может позволить себе платить 27-летнему вингеру более четырех миллионов евро ежегодно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Бернардески
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.12  20:30 Торино ... Эмполи 1.73 4 4.7
02.12  22:45 Лацио ... Удинезе 1.61 4.3 5.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Декабря
17:11 · Италия. Серия А
Пиоли назвал Шевченко хорошим тренером и создателем истории «Милана»
16:46 · Италия. Серия А
«Фиорентина» нашла ещё одного конкурента для Кокорина 1
16:23 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет сохранить Бернардески, но игрок не соглашается на понижение зарплаты
16:08 · Италия. Серия А
Ибрагимович летом предлагал свои услуги «ПСЖ» в качестве спортивного директора 3
15:38 · Италия. Серия А
«Милан» может отдать в «Дженоа» игрока, которым интересовался ЦСКА слухи
15:31 · Италия. Серия А
«Не Спартаком единым»: Спаллетти дисквалифицирован на два матча Серии А за поведение в игре против «Сассуоло»
15:05 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готовит предложение для одного из лидеров «Наполи»
13:14 · Италия. Серия А
«Наполи» потерял одного из лидеров команды
12:56 · Англия. Премьер-лига
Роналду будет вызван на допрос в прокуратуру по делу «Ювентуса» 1
09:56 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Пришло время продлить контракт с «Миланом»
09:06 · Италия. Серия А
Шевченко прокомментировал поражение от «Милана» 1
08:45 · Италия. Серия А
«Дженоа» не забила ни одного гола в трёх играх при Шевченко
00:43 · Италия. Серия А
«Милан» легко разгромил команду Шевченко, «Наполи» вёл 2:0, но едва не проиграл «Сассуоло» 12
00:40 · Италия. Серия А
«Наполи» рискует потерять сразу троих ключевых игроков из-за травм
00:27 · Италия. Серия А
У Кьяера подозрение на травму связок колена
Все новости
Рекомендуем