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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Фиорентины» ответил «Ювентусу» по поводу Влаховича

02 Декабря 2021 • 18:44 Комментировать
Болонья
...
Фиорентина
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05.12 14:30

Президент «Фиорентины» Рокко Коммисо рассказал, какую позицию клуб выбрал в плане возможного трансфера своего нападающего Душана Влаховича. Чиновник подтвердил намерения согласиться на предложение одной из топ-команд Европы, но выдвинул свои условия.

В частности, Коммисо обратился к руководству «Ювентуса», в легкой форме раскритиковав их за стиль ведения дел.

«Не буду утверждать, что «Ювентусу» удастся купить Влаховича в январе. Напоминаю – права на игрока принадлежат «Фиорентине». А это значит, что для перехода нужно связываться напрямую с нами, а не тайно вести переговоры с агентами футболистами», - предупредил туринцев президент в интервью Tutti Convocati.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Душан Влахович
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