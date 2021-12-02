Президент «Фиорентины» ответил «Ювентусу» по поводу Влаховича

Президент «Фиорентины» Рокко Коммисо рассказал, какую позицию клуб выбрал в плане возможного трансфера своего нападающего Душана Влаховича. Чиновник подтвердил намерения согласиться на предложение одной из топ-команд Европы, но выдвинул свои условия.

В частности, Коммисо обратился к руководству «Ювентуса», в легкой форме раскритиковав их за стиль ведения дел.

«Не буду утверждать, что «Ювентусу» удастся купить Влаховича в январе. Напоминаю – права на игрока принадлежат «Фиорентине». А это значит, что для перехода нужно связываться напрямую с нами, а не тайно вести переговоры с агентами футболистами», - предупредил туринцев президент в интервью Tutti Convocati.