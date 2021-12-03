В обозримом будущем Пауло Дибала продлит контракт с «Ювентусом». Как сообщает Calciomercato, стороны уже договорились - осталось удалить формальности и поставить подписи в договоре. Ситуация задерживается, поскольку агент игрока не торопится приездом в Италию.

Действующий контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до конца текущего сезона. За «старую синьору» аргентинец играет с лета 2015 года после перехода из «Палермо». В 268 матчах за туринцев Дибала записал на свой счёт 107 голов и 46 результативных передач.

Ближайший матч «Ювентус» проведёт в воскресенье, 5 декабря. Соперником команды Массимилиано Аллегри будет «Дженоа».