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Чемпионат Италии. Серия А

​Новый контракт Дибалы: стороны договорились слухи

03 Декабря 2021 • 18:46 Комментировать
Ювентус
...
Дженоа
1.28 5.50 11.50
05.12 22:45

В обозримом будущем Пауло Дибала продлит контракт с «Ювентусом». Как сообщает Calciomercato, стороны уже договорились - осталось удалить формальности и поставить подписи в договоре. Ситуация задерживается, поскольку агент игрока не торопится приездом в Италию.

Действующий контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до конца текущего сезона. За «старую синьору» аргентинец играет с лета 2015 года после перехода из «Палермо». В 268 матчах за туринцев Дибала записал на свой счёт 107 голов и 46 результативных передач.

Ближайший матч «Ювентус» проведёт в воскресенье, 5 декабря. Соперником команды Массимилиано Аллегри будет «Дженоа».  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
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