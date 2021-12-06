В воскресенье вечером в чемпионате Италии проходил матч между «Ювентусом» и «Дженоа». Один из фанатов хотел устроить шоу, выскочив на футбольное поле в судейской форме. Судя по всему, болельщик рассчитывал показать карточку кому-то из футболистов.

Нарушитель правопорядка не смог преодолеть стюардов – он был пойман, не добравшись до поля. Фанат всё же достал из кармана карточку жёлтого цвета, но произошло это в окружении стюардов стадиона в Турине.

Напомним, что «Ювентус» уверенно обыграл «Дженоа» на своём поле со счётом 2:0. Голы забили Хуан Куадрадо и Пауло Дибала. Туринцы занимают пятое место в Серии А, а генуэзцы по-прежнему идут в зоне вылета.