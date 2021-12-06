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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри рассказал, в каком компоненте «Ювентус» худший в Серии А

06 Декабря 2021 • 08:16 Комментировать
Ювентус
2:0
Дженоа
окончен

В рамках 16-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» отпраздновал победу над генуэзским «Дженоа» со счетом 2:0. Результат поединка прокомментировал наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

«Победа в этом матче очень важна для нас, ведь мы сильно отстаем от лидирующей четверки. В прошедшей встрече мы попытались улучшить нашу позицию по упущенным голевым шансам. Думаю, «Ювентус» худший в итальянском чемпионате по данному показателю. Команде необходимо улучшить реализацию моментов», - приводит слова тренера Football-Italia.

По итогам 16 туров «бьянконери» отстают от идущей четвертой «Аталанты» на семь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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