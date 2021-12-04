​Аллегри: «Шевченко – хороший тренер, пускай он и молод»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий перед матчем против «Дженоа».

«Нам нужно снова начать побеждать дома. Мы уже проиграли на своём поле трижды, в том числе в прошлом матче против «Аталанты».

Некоторые футболисты, кто провёл больше всего игр, завтра отдохнут, поскольку дальше у нас игра Лиги чемпионов в среду.

Шевченко? Это хороший тренер, пускай он и молод.

Расследование в отношении клуба? Клуб уже давал комментарии на эту тему. Есть профессионалы, которые этим занимаются», - сказал Аллегри на пресс-конференции.

Матч «Ювентус» - «Дженоа» стартует 5 декабря в 22:45 по московскому времени.