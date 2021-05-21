Де Врей: «Скудетто – это результат огромной работы»

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21 Мая 2021, 20:10,
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Защитник «Интера» Стефан де Врей поделился эмоциями от чемпионства.
«Мы очень счастливы, потому что Скудетто – это результат огромной работы, которую клуб проделал в последние годы. Наконец-то у нас есть трофей, к которому можно прикоснуться. Это был долгий сезон, но мы очень хотели победить.
Переломный момент? Матч с «Сассуоло» на выезде. Мы изменились в тактическом плане и начали играть компактно. В тот момент мы стали командой-победительницей», - цитирует де Врея SportMediaset.
Отметим, что «Интер» стал чемпионом Италии за несколько туров до конца, а за вторую строчку продолжают бороться сразу несколько клубов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Стефан Де Врей