Де Врей: «Скудетто – это результат огромной работы»

Защитник «Интера» Стефан де Врей поделился эмоциями от чемпионства.

«Мы очень счастливы, потому что Скудетто – это результат огромной работы, которую клуб проделал в последние годы. Наконец-то у нас есть трофей, к которому можно прикоснуться. Это был долгий сезон, но мы очень хотели победить.

Переломный момент? Матч с «Сассуоло» на выезде. Мы изменились в тактическом плане и начали играть компактно. В тот момент мы стали командой-победительницей», - цитирует де Врея SportMediaset.

Отметим, что «Интер» стал чемпионом Италии за несколько туров до конца, а за вторую строчку продолжают бороться сразу несколько клубов.