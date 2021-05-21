Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Де Врей: «Скудетто – это результат огромной работы»

21 Мая 2021, 20:10,

Защитник «Интера» Стефан де Врей поделился эмоциями от чемпионства.

«Мы очень счастливы, потому что Скудетто – это результат огромной работы, которую клуб проделал в последние годы. Наконец-то у нас есть трофей, к которому можно прикоснуться. Это был долгий сезон, но мы очень хотели победить.

Переломный момент? Матч с «Сассуоло» на выезде. Мы изменились в тактическом плане и начали играть компактно. В тот момент мы стали командой-победительницей», - цитирует де Врея SportMediaset.

Отметим, что «Интер» стал чемпионом Италии за несколько туров до конца, а за вторую строчку продолжают бороться сразу несколько клубов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Стефан Де Врей
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