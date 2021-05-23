Лукаку рассказал, почему заплакал после чемпионства «Интера»

Форвард национальной сборной Бельгии и миланского «Интера» Ромелу Лукаку заплакал после матча против «Удинезе» (5:1).

Журналисты DAZN выяснили, что Лукаку пообещал умершему дедушке выиграть какой-либо трофей, поэтому победа в Серии А 2020/21 стала для Ромелу осуществлением мечты. Также нападающий надеется, что в следующем сезоне «Интер» станет только сильней и начнёт новый исторический цикл.

В сезоне 2020/21 «Интер» во второй раз в своей истории набрал больше 90 очков за год. Матч с «Удинезе» стал для «Интера» последним в сезоне. Лукаку забил пятый мяч в этой игре. В гонке бомбардиров бельгиец уступает только Криштиану Роналду.