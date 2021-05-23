​Конте поговорил с боссами «Интера», впереди – решающая встреча с президентом

Главный тренер «Интера» Антонио Конте может покинуть клуб по завершению нынешнего сезона, о чём СМИ говорят уже не один месяц. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в субботу Конте поговорил с боссами «Интера», в частности с генеральным директором Джузеппе Мароттой и вице-президентом Хавьером Дзанетти. Всё решит встреча с президентом клуба Стивеном Чжаном, которая пройдёт в понедельник.

Антонио Конте понимает, что «Интер» на фоне финансовой ситуации не будет делать трансферов. Тренер при этом хочет, чтобы ведущие футболисты не были проданы, не желая делать шаг назад в плане формирования команды. Если Конте не получит гарантий, он может уйти.