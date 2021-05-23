Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Конте поговорил с боссами «Интера», впереди – решающая встреча с президентом

23 Мая 2021, 13:30,

Главный тренер «Интера» Антонио Конте может покинуть клуб по завершению нынешнего сезона, о чём СМИ говорят уже не один месяц. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в субботу Конте поговорил с боссами «Интера», в частности с генеральным директором Джузеппе Мароттой и вице-президентом Хавьером Дзанетти. Всё решит встреча с президентом клуба Стивеном Чжаном, которая пройдёт в понедельник.

Антонио Конте понимает, что «Интер» на фоне финансовой ситуации не будет делать трансферов. Тренер при этом хочет, чтобы ведущие футболисты не были проданы, не желая делать шаг назад в плане формирования команды. Если Конте не получит гарантий, он может уйти. 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Милан» не смог забить «Кальяри» на радость конкурентам
«Милан» не смог забить «Кальяри» на радость конкурентам
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола