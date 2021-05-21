«Интер» собирается продлить контракт Брозовича

Хорватский полузащитник Марсело Брозович, ставший чемпионом Италии в текущем сезоне, является важным звеном «Интера» при схеме «3-5-2», однако его контракт истекает летом 2022 года.

Издание Calciomercato сообщает, что в ближайшие недели Брозович и руководство «Интера» сядут за стол переговоров для обсуждения деталей нового договора.

Хорват, преодолевающий в среднем 12 километров за отдельно взятый матч, недавно отказался от услуг агента Мирослава Бичанича – теперь за контрактные перипетии Марсело отвечает его отец. Представитель Брозовича настаивает на увеличении зарплаты, и «Интер» готов пойти на уступки.