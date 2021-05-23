«Интер» уходит в отпуск, забив 5 мячей в ворота «Удинезе»

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23 Мая 2021, 17:51,
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«Интер» и «Удинезе» завершили сезон 20/21. Миланцы напоследок разобрались с очередным соперником перед торжественной частью дня - 5:1. В составе чемпионов забивали Эшли Янг, Кристиан Эриксен, Лаутаро Мартинес, Иван Перишич и Ромелу Лукаку. Соперник в концовке забил гол престижа с 11-метровой отметки.
Протокол игры
|Интер Милан
|5:1
|Удинезе
|(1:0) Янг Эшли 8'
|(2:0) Эриксен Кристиан 44'
|(3:0) Мартинес Лаутаро 55'
|(4:0) Перишич Иван 64'
|(5:0) Лукаку Ромелу 72'
|79' Перейра Роберто (5:1)
Ханданович Самир 46' ( Паделли Даниэле ( 46') • Д'Амброзио Данило • Раноккия Андреа • Бастони Алессандро • Хакими Ашраф 57' ( Лукаку Ромелу ( 57') • Весино Матиас • Сенси Стефано 39' ( Эриксен Кристиан ( 39') • Гальярдини Роберто • Янг Эшли • Пинамонти Андреа 65' ( Санчес Алексис ( 65') • Мартинес Лаутаро 26' 57' ( Перишич Иван ( 57')
Запасные: Де Врей Стефан • Шкриньяр Милан • Барелла Николо • Видаль Артуро • Раду Йонуц
Муссо Хуан 88' ( Гаспарини Мануэль ( 88') • Бекао Родриго • Бонифаци Кевин • Самир Каэтано • Молина Науэль • Де Пауль Родриго 69' ( Макенго Жан-Виктор ( 69') • Уолас Соуза 88' • Стрюгер-Ларсен Йенс • Зеегелаар Марвин 59' ( Льоренте Фернандо ( 59') • Перейра Роберто • Окака Стефано 59' ( Форестьери Фернандо ( 59')
Запасные: Оуведжан Томас • Риго Алессандро • Палумбо Мартин • Баттистелла Томас • Скуффет Симоне
23 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Интер Милан, Удинезе
Да Интер уходит в отпуск, но игроки отправлюется в свои сборные там ещё нужно попотеть месяц!...
Ещё раз поздравления Интеру! Супер!