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«Интер» уходит в отпуск, забив 5 мячей в ворота «Удинезе»

23 Мая 2021, 17:51,

«Интер» и «Удинезе» завершили сезон 20/21. Миланцы напоследок разобрались с очередным соперником перед торжественной частью дня - 5:1. В составе чемпионов забивали Эшли Янг, Кристиан Эриксен, Лаутаро Мартинес, Иван Перишич и Ромелу Лукаку. Соперник в концовке забил гол престижа с 11-метровой отметки.

Протокол игры  
Интер Милан 5:1 Удинезе
(1:0) Янг Эшли 8'    
(2:0) Эриксен Кристиан 44'    
(3:0) Мартинес Лаутаро 55'    
(4:0) Перишич Иван 64'    
(5:0) Лукаку Ромелу 72'    
    79' Перейра Роберто (5:1)
Ханданович Самир   46' (Паделли Даниэле (   46') Д'Амброзио Данило Раноккия Андреа Бастони Алессандро Хакими Ашраф   57' (Лукаку Ромелу (   57') Весино Матиас Сенси Стефано   39' (Эриксен Кристиан (   39') Гальярдини Роберто Янг Эшли Пинамонти Андреа   65' (Санчес Алексис (   65') Мартинес Лаутаро   26'   57' (Перишич Иван (   57')
Запасные: Де Врей Стефан Шкриньяр Милан Барелла Николо Видаль Артуро Раду Йонуц
Муссо Хуан   88' (Гаспарини Мануэль (   88') Бекао Родриго Бонифаци Кевин Самир Каэтано Молина Науэль Де Пауль Родриго   69' (Макенго Жан-Виктор (   69') Уолас Соуза   88' Стрюгер-Ларсен Йенс Зеегелаар Марвин   59' (Льоренте Фернандо (   59') Перейра Роберто Окака Стефано   59' (Форестьери Фернандо (   59')
Запасные: Оуведжан Томас Риго Алессандро Палумбо Мартин Баттистелла Томас Скуффет Симоне
23 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Удинезе
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Комментарии (2)
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1
Misha_diablo_football
23 Мая 2021, 19:03

Да Интер уходит в отпуск, но игроки отправлюется в свои сборные там ещё нужно попотеть месяц!...

1
Карыч Кар
23 Мая 2021, 17:56

Ещё раз поздравления Интеру! Супер!

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