Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Конте хочет отпраздновать чемпионство после качественной игры против «Удинезе»

22 Мая 2021, 17:52,

Главный тренер «Интера» Антонио Конте порадовался присутствию болельщиков на трибунах во время финального матча сезона против «Удинезе». Футболистов «нерадзурри», чемпионов Италии, будут чествовать после финального свистка.

- Остается последний шаг против очень хорошего соперника, «Удинезе». Мы должны работать до конца, чтобы завершить сезон наилучшим образом. Мы поднимем трофей Скудетто, и хочется сделать это после того, как покажем хорошую игру. 1000 болельщиков на трибунах - знак того, что все возвращается в привычное русло. Не забывайте, что мы все здесь желаем сделать так, чтобы болельщики нами гордились, - заявил Конте перед матчем.

Стартовый свисток прозвучит в воскресенье в 16:00.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола