Конте хочет отпраздновать чемпионство после качественной игры против «Удинезе»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте порадовался присутствию болельщиков на трибунах во время финального матча сезона против «Удинезе». Футболистов «нерадзурри», чемпионов Италии, будут чествовать после финального свистка.

- Остается последний шаг против очень хорошего соперника, «Удинезе». Мы должны работать до конца, чтобы завершить сезон наилучшим образом. Мы поднимем трофей Скудетто, и хочется сделать это после того, как покажем хорошую игру. 1000 болельщиков на трибунах - знак того, что все возвращается в привычное русло. Не забывайте, что мы все здесь желаем сделать так, чтобы болельщики нами гордились, - заявил Конте перед матчем.

Стартовый свисток прозвучит в воскресенье в 16:00.