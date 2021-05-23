​«Интер» первым провёл 3000 игр в Серии А

В воскресенье «Интер» проводит домашний матч чемпионата Италии против «Удинезе». Как сообщает Football Italia, эта игра является для «нерадзурри» 3000-й в рамках Серии А, основанной в своей нынешней версии в далёком сезоне 1929/1930.

«Интеру» первому покорилась отметка в 3000 матчей. «Нерадзурри» являются единственной командой, которая проводила в Серии А каждый сезон.

На текущий момент показатели «Интера» в Серии А следующие: 1495 побед, 834 ничьих и 670 поражений.

Добавим, что в этом сезоне «Интер» стал чемпионом Италии впервые за 11 лет. Команду возглавляет Антонио Конте.