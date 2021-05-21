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Муссо: «Мне нравились Коби Брайант и Шакил О`Нил»

21 Мая 2021, 01:47,

Голкипер «Удинезе» и сборной Аргентины Хуан Муссо заявил, что питает тёплые чувства к баскетболу. Вратарь, попавший в сферу интересов «Интера» и «Ромы», сообщил, что в детстве пристально наблюдал за НБА.

«В детстве моими кумирами чаще были баскетболисты из НБА, нежели футболисты – мне нравился стиль игры Шакила О`Нила и Коби Брайанта. Я и сам играл в баскетбол, правда, недолго – около года», - поведал вратарь «Удинезе» журналисту Calciomercato.

Также Муссо рассказал о собственных амбициях: «Лига чемпионов – моя мечта. Команды, играющие в этом турнире, показывают великолепный футбол, и я буду горд, если «Удинезе» поступит достойное предложение о моём переходе».

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Удинезе, Серия А, Хуан Муссо
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