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Адриано: «Представьте на минуту, что мы с Лукаку вместе на поле»

19 Мая 2021, 16:37,

Бывший форвард «Интера» Адриано очень доволен игрой форварда «нерадзурри» Ромелу Лукаку и считает, что бельгиец очень напоминает его самого по манере игры и не только. Ныне 39-летний бразилец появился на «Джузеппе Меацца» в 2001 году и забил 74 гола в 177 матчах.

- Ромелу очень похож на меня со всех точек зрения. Не только потому, что он мощный физически и обладает сильной левой ногой, но также из-за человеческих качеств и приверженности семейным ценностям, - заявил Адриано La Gazzetta dello Sport. - Он уникальный и техничный футболист, его невозможно остановить. Представьте на минуту, что мы вместе на поле… Мамма миа!

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Ромелу Лукаку, Адриано
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