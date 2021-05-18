Барелла: «Конте хорош во всём»

Полузащитник «Интера» Николо Барелла лестно высказался о главном тренере миланского клуба Антонио Конте.

«У него есть свои принципы, с которыми мы знакомы уже много лет. Просто посмотрите наши матча и сами всё поймёте.

Конте хорош во всём, не только в плане психологии, но и в тактике. В прошлом году мы были командой Конте, а в этом стали идеальной командой Конте», - цитирует Бареллу France Football.

Отметим, что «Интер» досрочно стал чемпионом Италии, а на вторую строчку продолжают претендовать сразу несколько клубов.

Напомним, что Конте был назначен на пост главного тренера «Интера» в мае 2019 года.