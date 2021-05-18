Барелла: «Конте хорош во всём»

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18 Мая 2021, 23:55,
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Полузащитник «Интера» Николо Барелла лестно высказался о главном тренере миланского клуба Антонио Конте.
«У него есть свои принципы, с которыми мы знакомы уже много лет. Просто посмотрите наши матча и сами всё поймёте.
Конте хорош во всём, не только в плане психологии, но и в тактике. В прошлом году мы были командой Конте, а в этом стали идеальной командой Конте», - цитирует Бареллу France Football.
Отметим, что «Интер» досрочно стал чемпионом Италии, а на вторую строчку продолжают претендовать сразу несколько клубов.
Напомним, что Конте был назначен на пост главного тренера «Интера» в мае 2019 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Николо Барелла