Муссо: «Каждая встреча с Мартинесом несёт смысл»

Голкипер «Удинезе» Хуан Муссо заявил, что часто видится с форвардом «Интера» Лаутаро Мартинесом после переезда в Серию А. Футболисты ранее вместе играли в Аргентине за «Расинг» из Авельянеды, а главное их увлечение за пределами поля – баскетбол.

«Я видел, как он растёт, – какое-то время мы провели вместе в главной команде «Расинга». Теперь мы оба работаем в Серии А, поэтому каждая встреча приобретает иной смысл. У нас хорошие отношения», - заявил аргентинец в интервью Calciomercato.

Отметим, что Муссо входит в сферу интересов «Интера» и «Ромы». Портал Transfermarket оценивает его услуги в 20 миллионов евро.