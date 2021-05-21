Владельцы «Интера» спасли клуб от финансового краха

Китайские владельцы «Интера», компания «Сунин», получила кредит на 275 млн евро от инвестиционной компании из США «Оактри Кэпитал». Миланский клуб выступил с заявлением о финансовом вливании в клуб в сложившейся непростой ситуации.

Сообщается о том, что «Интер» будет принадлежать прежним владельцам. Напомним, что в 2013 году миланский клуб перешел от Массимо Моратти к индонезийскому бизнесмену Эрике Тохиру, а спустя еще три года «Сунин» приобрел 68% акций «Интера».

Добавим, что «Интер» понес убытки в размере 100 млн евро по итогам прошлого сезона, а «Сунин» распустил команду «Цзянсу», которая только-только выиграла чемпионат Китая.