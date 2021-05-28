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Шкриньяр: «Хочу остаться в «Интере» и отстоять титул»

28 Мая 2021, 22:50,

Защитник сборной Словакии и «Интера» Милан Шкриньяр заявил в интервью о карьерных планах и уходе Антонио Конте.

«Конте удивил всех нас, и нет необходимости это отрицать. Об его уходе я узнал только вчера из СМИ, и дополнительной информации у меня нет. Мне любопытно узнать, что случится дальше. Моё будущее? Я уже говорил, что хочу остаться в «Интере» и отстоять чемпионский титул. Я не особо вслушиваюсь в рыночные сплетни», - заявил в беседе с журналистом Calciomercato 26-летний словак, находящийся в расположении национальной сборной в преддверии Евро-2020.

Напомним, что Шкриньяр в минувшем сезоне провёл 32 матча в Серии А и отметился 3 забитыми голами. Портал Transfermarket оценивает его услуги в 55 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Интер Милан, Серия А, Милан Шкриньяр
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