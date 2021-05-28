Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Шкриньяр: «Я взял флаг Словакии на празднование чемпионства»

28 Мая 2021, 22:55,

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр, ставший чемпионом Италии в составе «нерадзурри» в сезоне 2020/21, рассказал об эмоциях во время празднования титула.

«Это было нереальное чувство, очень приятное. Я задумался о масштабах этого события, когда увидел, сколько людей пришло на празднование возле стадиона «Сан-Сиро». Как только мы выиграли, я решил, что захвачу словацкий флаг. Победа «Интера» - успех и для Словакии, и я горжусь, что являюсь словаком. Это был долгий и красивый путь», - отметил Шкриньяр в интервью Calciomercato.

Напомним, что Шкриньяр защищает цвета «Интера» с 2017 года, первым итальянским клубом в его карьере стала «Сампдория».

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Интер Милан, Серия А, Милан Шкриньяр
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