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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не планирует подписывать Роналду

15 Ноября 2022 • 13:31 Комментировать (1)
Шальке 04
0:2
Бавария
окончен

Мюнхенская «Бавария» не входит в список кандидатов на подписание Криштиану Роналду в ближайшее трансферное окно.

По информации Sky Germany, руководство немецкого гранда не заинтересовано в такой сделке из-за возраста португальского футболиста и других планов на трансферном рынке. Отметим, что ранее появилась информация о желании «рекордмайстера» пригласить Роналду в свои ряды этой зимой.

Напомним, что недавно были опубликованы выдержки из скандального интервью Криштиану, в котором игрок грубо высказывается о руководстве «Манчестер Юнайтед» и наставнике клуба Эрике тен Хаге, ставя крест на своём выступлении в составе «красных дьяволов».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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Alex1972
15 Ноября 2022 в 13:40
Старый стал, ленивый... Как Абдулла... А-ха-ха-ха..
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