«Бавария» не планирует подписывать Роналду

Мюнхенская «Бавария» не входит в список кандидатов на подписание Криштиану Роналду в ближайшее трансферное окно.

По информации Sky Germany, руководство немецкого гранда не заинтересовано в такой сделке из-за возраста португальского футболиста и других планов на трансферном рынке. Отметим, что ранее появилась информация о желании «рекордмайстера» пригласить Роналду в свои ряды этой зимой.

Напомним, что недавно были опубликованы выдержки из скандального интервью Криштиану, в котором игрок грубо высказывается о руководстве «Манчестер Юнайтед» и наставнике клуба Эрике тен Хаге, ставя крест на своём выступлении в составе «красных дьяволов».