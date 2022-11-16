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Чемпионат Германии. Бундеслига

Чупо-Мотинг признан игроком месяца в «Баварии» официально

16 Ноября 2022 • 18:49 Комментировать
Шальке 04
0:2
Бавария
окончен

Камерунский нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг признан лучшим футболистом «рекордмайстера» по итогам октября.

75% проголосовавших фанатов клуба выбрали форварда, о чём сообщает официальный сайт немецкого гранда. Напомним, что игрок сборной Камеруна принял участие в восьми поединках во втором месяце осени, забив семь мячей при трёх результативных передачах. В 16 матчах Эрик стал автором 11 голов в рамках всех состязаний этого сезона.

Чупо-Мотинг вошёл в число 16 футболистов «Баварии», которые отправились в Катар на предстоящий мундиаль. Соперниками Камеруна станут Бразилия, Швейцария и Сербия.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик Чупо-Мотинг
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