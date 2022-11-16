Камерунский нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг признан лучшим футболистом «рекордмайстера» по итогам октября.

75% проголосовавших фанатов клуба выбрали форварда, о чём сообщает официальный сайт немецкого гранда. Напомним, что игрок сборной Камеруна принял участие в восьми поединках во втором месяце осени, забив семь мячей при трёх результативных передачах. В 16 матчах Эрик стал автором 11 голов в рамках всех состязаний этого сезона.

Чупо-Мотинг вошёл в число 16 футболистов «Баварии», которые отправились в Катар на предстоящий мундиаль. Соперниками Камеруна станут Бразилия, Швейцария и Сербия.