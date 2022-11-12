Защитник «Баварии» Йосип Станишич продлил контракт с немецким клубом до лета 2026 года. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Напомним, что 22-летний хорват находится в системе «Баварии» с 2017 года. За основную команду мюнхенцев Станишич провёл в общей сложности 29 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. В нынешнем сезоне на счету футболиста 12 матчей и ни одного голевого действия. Портал Transfermarkt оценивает Станишича в 8 миллионов евро.

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата Германии «Бавария» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 31 набранное очко. Следующий матч команда Юлиана Нагельсманна проведёт сегодня, 12 ноября, против «Шальке 04». Начало — в 20:30 по московскому времени.