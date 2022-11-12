Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Станишич продлил контракт с «Баварией» официально

12 Ноября 2022 • 16:20 Комментировать
Шальке 04
...
Бавария
1 14.00 X 7.40 2 1.19
Через 2 ч. 52 мин.

Защитник «Баварии» Йосип Станишич продлил контракт с немецким клубом до лета 2026 года. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Напомним, что 22-летний хорват находится в системе «Баварии» с 2017 года. За основную команду мюнхенцев Станишич провёл в общей сложности 29 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. В нынешнем сезоне на счету футболиста 12 матчей и ни одного голевого действия. Портал Transfermarkt оценивает Станишича в 8 миллионов евро.

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата Германии «Бавария» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 31 набранное очко. Следующий матч команда Юлиана Нагельсманна проведёт сегодня, 12 ноября, против «Шальке 04». Начало — в 20:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йосип Станишич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШАЛЬКЕ 04 БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
7 мин
Хоффенхайм Хоффенхайм
Вольфсбург Вольфсбург
0
0
1.91 3.85 3.85
Видео
7 мин
Герта Герта
Кёльн Кёльн
0
0
2.48 3.45 2.85
Видео
7 мин
Аугсбург Аугсбург
Бохум Бохум
0
0
2.11 3.45 3.60
Видео
7 мин
Вердер Вердер
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
0
0
3.85 3.90 1.90
Видео
7 мин
Байер Л Байер Л
Штуттгарт Штуттгарт
0
0
1.78 4.00 4.40
Видео
12.11.22 в 20:30
Шальке 04 Шальке 04
Бавария Бавария
8.80 6.40 1.30
Видео
13.11.22 в 17:30
Майнц Майнц
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
2.60 3.50 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Ноября
17:02 · Россия. Премьер-лига
Два клуба Бундеслиги пытались подписать Сперцяна летом
16:20 · Германия. Бундеслига
Станишич продлил контракт с «Баварией» официально
16:10 · Германия. Бундеслига
«Реал» нашёл усиление в Германии
15:52 · Англия. Премьер-лига
​Президент «Баварии»: У нас были такие же шансы подписать Холанна, как и у «Манчестер Сити» 1
10:43 · Германия. Бундеслига
«Интер» нацелился на форварда из Бундеслиги
09:02 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов отдать свою главную звезду за Чупо-Мотинга
08:17 · Германия. Бундеслига
Терзич: «У «Боруссии» дефицит очков, который нужно компенсировать»
03:42 · Германия. Бундеслига
Маттеус - Марадоне: «Это первый чемпионат мира без тебя»
00:36 · Германия. Бундеслига
Гладбахская «Боруссия» забила 4 мяча одноклубникам из Дортмунда
11 Ноября
23:13 · Германия. Бундеслига
Хуммельс проводит 400-й матч в Бундеслиге
22:29 · Германия. Бундеслига
​«Шальке» - «Бавария»: прогноз на матч чемпионата Германии – 12 ноября 2022
19:55 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» объявила о продлении контракта с Ульрайхом официально
19:32 · Германия. Бундеслига
Ульрайх подписал новый контракт с «Баварией» - журналист
19:24 · Германия. Бундеслига
​Нагельсманн: «Шальке» находится на подъёме в неподходящий момент»
16:47 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои отказался от вызова в сборную Ганы на чемпионат мира
Все новости
Рекомендуем