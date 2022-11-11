«Бавария» осталась недовольна тем, что нападающий команды Садио Мане попал в состав сборной Сенегала для участия в чемпионате мира – 2022. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

Напомним, игрок получил травму подколенного сухожилия в игре с «Вердером» (6:1). В клубе сообщили, что футболисту потребуется месяц для восстановления, но ранее в СМИ появилась информация, что представители Сенегала намерены использовать знахарей для лечения Мане.

В первом туре ЧМ-2022 сборная Сенегала встретится с Нидерландами, матч состоится 21 ноября, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.