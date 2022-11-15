Роналду провёл переговоры с европейским суперклубом

После скандального интервью нападающий Криштиану Роналду начал подыскивать варианты ухода из «Манчестер Юнайтед». Как стало известно журналистам таблоида Dail Mail, 37-летний голеадор может переехать в чемпионат Германии.

Криштиану и его агент Жорже Мендеш провели предварительные переговоры о трансфере в мюнхенскую «Баварию». Немецкий гранд проявляет интерес к звездному ветерану, поскольку не уверен в том, что Эрик Чупо-Мотинг продолжит стабильно забивать голы на протяжении всего сезона.

На днях Роналду заявил, что не уважает наставника «МЮ» Эрика тен Хага, а также чувствует себя преданным.

Действующий трудовой договор КриРо с манкунианцами рассчитан до лета 2023 года.

Реакция «МЮ» на скандальное интервью Роналду