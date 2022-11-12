Нойер: «Мусиала – очень скромный парень, но он невероятно хорош на поле»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер похвалил своего товарища по команде Джамала Мусиалу.

19-летний полузащитник, проводивший в субботу свой 100-й матч за «Баварию», поучаствовал в обоих голах в ворота «Шальке», дважды ассистировав партнёрам.

«Джамал – очень скромный парень, – высказывается Нойер о юном футболисте на фоне его постоянно растущей популярности. – Очень радует, что он выступает с нами и в «Баварии», и в сборной Германии. Он невероятно хорош и всегда делает разницу на поле – особенно в ситуациях, когда нужно обыграть один в один», – цитирует Sky 36-летнего стража ворот мюнхенского гранда.