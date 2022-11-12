Мусиала стал рекордсменом «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала стал самым молодым футболистом, отыгравшим 100 матчей за клуб во всех турнирах.

Проходящий в эти минуты матч Бундеслиги против «Шальке 04» – юбилейный для перспективного хавбека. Как сообщает Opta, данный показатель покорился Мусиале в возрасте 19 лет и 259 дней – ранее ни один игрок «Баварии» не достигал отметки в сто матчей, будучи настолько юным.

В предыдущих 99 встречах за «Баварию» Джамал Мусиала отметился 27 забитыми мячами и 15 результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость восходящей звезды в 100 млн евро. Контракт футболиста сборной Германии с мюнхенцеми рассчитан до 2026 года.