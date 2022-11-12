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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мусиала стал рекордсменом «Баварии»

12 Ноября 2022 • 20:41 Комментировать
Шальке 04
0:1
Бавария
1 14.00 X 7.40 2 1.19
1-й тайм

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала стал самым молодым футболистом, отыгравшим 100 матчей за клуб во всех турнирах.

Проходящий в эти минуты матч Бундеслиги против «Шальке 04» – юбилейный для перспективного хавбека. Как сообщает Opta, данный показатель покорился Мусиале в возрасте 19 лет и 259 дней – ранее ни один игрок «Баварии» не достигал отметки в сто матчей, будучи настолько юным.

В предыдущих 99 встречах за «Баварию» Джамал Мусиала отметился 27 забитыми мячами и 15 результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость восходящей звезды в 100 млн евро. Контракт футболиста сборной Германии с мюнхенцеми рассчитан до 2026 года.

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Бавария Джамал Мусиала
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ШАЛЬКЕ 04 БАВАРИЯ
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