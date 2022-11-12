«Бавария» спокойно переиграла «Шальке»

В 15-м туре чемпионата Германии встретились последняя и первая команды соревнований. Сегодня не было ни намека на сенсацию, и «Бавария» одолела «Шальке». Под конце первого тайма Джамал Мусиала пяткой вернул мяч в свободную зону на Сержа Гнабри, который метров с 14 попал в дальний угол. И после перерыва активность Мусиалы привела к голу. В контратаке юный футболист вывел Эрика Чупо-Мотинга один на один с голкипером.

2:0, «Шальке» безнадежно последний, а мюнхенцы лидируют с отрывом в шесть очков.