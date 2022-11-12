«Бавария» спокойно переиграла «Шальке»

В 15-м туре чемпионата Германии встретились последняя и первая команды соревнований. Сегодня не было ни намека на сенсацию, и «Бавария» одолела «Шальке». Под конце первого тайма Джамал Мусиала пяткой вернул мяч в свободную зону на Сержа Гнабри, который метров с 14 попал в дальний угол. И после перерыва активность Мусиалы привела к голу. В контратаке юный футболист вывел Эрика Чупо-Мотинга один на один с голкипером.
2:0, «Шальке» безнадежно последний, а мюнхенцы лидируют с отрывом в шесть очков.
Протокол игры
|38'Гнабри Серж (0:1)
|52'Чупо-Мотинг Эрик (0:2)
Шволов Александер•Бруннер Седрик75' (Айдин Мехмет (75') •Йосида Майя•Матричани Хеннинг•Мор Тобиас66' (Колодзейчак Тимоти (66') •Крал Алекс•Краусс Том•Караман Кенан59' (Ларссон Джордан (59') •Дрекслер Доминик75' (Латца Данни (75') •Бюльтер Мариус•Теродде Симон
Нойер Мануэль•Киммих Йозуа•Павар Бенжамен•Упамекано Дайо•Эрнандес Люка72' (Забитцер Марсель (72') •Горецка Леон72' (Станишич Йосип (72') •Гнабри Серж•Сане Лерой60' (Де Лигт Маттейс (60') •Мусиала Джамал80' (Ваннер Пауль (80') •Коман Кингсли79' (Гравенберх Райан (79') •Чупо-Мотинг Эрик
Запасные: Ульрайх Свен•Мазрауи Нуссаир•Тель Матис
12 ноября. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
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