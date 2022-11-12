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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» спокойно переиграла «Шальке»

12 Ноября 2022 • 22:23 Комментировать
Шальке 04
0:2
Бавария
окончен

В 15-м туре чемпионата Германии встретились последняя и первая команды соревнований. Сегодня не было ни намека на сенсацию, и «Бавария» одолела «Шальке». Под конце первого тайма Джамал Мусиала пяткой вернул мяч в свободную зону на Сержа Гнабри, который метров с 14 попал в дальний угол. И после перерыва активность Мусиалы привела к голу. В контратаке юный футболист вывел Эрика Чупо-Мотинга один на один с голкипером.

2:0, «Шальке» безнадежно последний, а мюнхенцы лидируют с отрывом в шесть очков.

Протокол игры  
Шальке 040:2Бавария
  38'Гнабри Серж (0:1)
  52'Чупо-Мотинг Эрик (0:2)
Шволов АлександерБруннер Седрик 75' (Айдин Мехмет ( 75') Йосида МайяМатричани ХеннингМор Тобиас 66' (Колодзейчак Тимоти ( 66') Крал АлексКраусс ТомКараман Кенан 59' (Ларссон Джордан ( 59') Дрекслер Доминик 75' (Латца Данни ( 75') Бюльтер МариусТеродде Симон
Запасные: Флик ФлорианФерманн РальфПолтер СебастьянМолле Флоран
Нойер МануэльКиммих ЙозуаПавар БенжаменУпамекано ДайоЭрнандес Люка 72' (Забитцер Марсель ( 72') Горецка Леон 72' (Станишич Йосип ( 72') Гнабри СержСане Лерой 60' (Де Лигт Маттейс ( 60') Мусиала Джамал 80' (Ваннер Пауль ( 80') Коман Кингсли 79' (Гравенберх Райан ( 79') Чупо-Мотинг Эрик
Запасные: Ульрайх СвенМазрауи НуссаирТель Матис
12 ноября. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Шальке 04
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