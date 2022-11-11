Ульрайх подписал новый контракт с «Баварией» - журналист

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх уже подписал новый контракт с мюнхенским клубом. Об этом в социальных сетях сообщает авторитетный журналист Флориан Плеттенберг. По его данным, новое трудовое соглашение 34-летнего вратаря рассчитано до конца сезона 2023/2024.

В сезоне 2022/2023 Свен Ульрайх замещал Мануэля Нойера в восьми матчах. В пяти из них ему удалось сохранить свои владения на замке, а в трёх оставшихся он пропустил 6 голов – по два в каждом случае.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В настоящий момент команда готовится к гостевому матчу против «Шальке», который пройдёт в субботу, 12 ноября.