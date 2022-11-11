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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Нагельсманн: «Шальке» находится на подъёме в неподходящий момент»

11 Ноября 2022 • 19:24 Комментировать
Шальке 04
...
Бавария
1 16.00 X 7.80 2 1.16
12.11 20:30

В последнем матче перед чемпионатом мира «Бавария» сыграет против «Шальке» на выезде. Гельзенкирхенцы занимают последнее место в турнирной таблице Бундеслиги, но рулевой мюнхенцев Юлиан Нагельсманн не ожидает лёгкой прогулки для своей команды.

«Шальке» сейчас намного активнее играет с мячом. На мой взгляд, они находятся на подъёме в неподходящий момент. Я с нетерпением жду игры на отличном стадионе с хорошей атмосферой. Это будет сложный матч», - слова Нагельсманна приводит пресс-служба «Баварии».

Матч «Шальке» - «Бавария» стартует в субботу, 12 ноября, в 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Шальке 04 Юлиан Нагельсманн
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ШАЛЬКЕ 04 БАВАРИЯ
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