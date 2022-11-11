Информация о том, что вратарь Свен Ульрайх продлил контракт с «Баварией», нашла подтверждение. О пролонгации трудового договора с 34-летним футболистом сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.

Теперь Свен Ульрайх имеет контракт с «Баварией», который рассчитан до конца сезона 2023/2024.

В нынешнем сезоне Свен Ульрайх отыграл за «Баварию» восемь матчей. В трёх из них страж ворот мюнхенской команды пропускал по два раза. В оставшихся пяти играх Ульрайх отстоял на ноль.

«Бавария» в настоящий момент ведёт подготовку к гостевому матчу против «Шальке», который пройдёт в субботу, 12 ноября.