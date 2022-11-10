Павар не против ухода из «Баварии»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар готов попробовать силы в другом чемпионате.

26-летний футболист защищает цвета мюнхенцев с 2019 года, но, кажется, не отказался бы от нового вызова: «Почему бы не открыть для себя новую страну?» – сказал Павар в интервью L’Equipe, рассуждая на тему своего футбольного будущего.

Минувшим летом в СМИ неоднократно сообщалось о недовольстве француза своей ролью в команде и готовности покинуть Мюнхен, если поступят привлекательные предложения.

Контракт Бенжамена Павара с «Баварией» действует до 2024 года. В нынешнем сезоне защитник появился на поле в 20 матчах команды Юлиана Нагельсманна, отметившись четырьмя голами.