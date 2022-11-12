Маттеус: «Мусиала – это свой Месси для «Баварии»

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус высказался об игре полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы.

Сегодня 19-летний атакующий хавбек стал самым молодым в истории игроком, сыгравшим 100 матчей за «Баварию». В юбилейной встрече против «Шальке» (2:0) вундеркинд отметился двумя результативными передачами.

«Мусиала – это свой Месси для «Баварии». Он никогда не должен покидать клуб, он должен играть всегда. Его текущая трансферная стоимость – четверть миллиарда евро», – заявил Маттеус, которого цитирует журналист Флориан Плеттенберг.

Джамал Мусиала отметился 12 голами и десятью результативными передачами в 22 матчах текущего сезона.