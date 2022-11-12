Нагельсманн: «В Бундеслиге по-прежнему возможно всё»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мыслями после очередной победы своей команды.

В субботу мюнхенцы взяли верх над «Шальке 04» (2:0), продлив серию побед в чемпионате Германии до пяти матчей кряду. Отрыв от ближайших преследователей – «РБ Лейпцига» – составляет шесть очков.

«Надеюсь, после паузы мы продолжим выступать в том же духе, – рассказывает Нагельсманн на послематчевой пресс-конференции. – В этом сезоне по-прежнему возможно всё. Нужно использовать перерыв для анализа и решения наших проблем, но также важно хорошо отдохнуть, чем я и планирую заняться», – заявил немецкий специалист.

Свой следующий матч в Бундеслиге «Бавария» проведёт уже в новом году – 20 января против «РБ Лейпцига».