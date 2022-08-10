Нагельсманн видит очевидные плюсы в уходе Левандовски

Уход Роберта Левандовски позволяет Юлиану Нагельсманну в полной мере раскрыть свой тренерский потенциал.

Наставнику «Баварии» нравится возможность экспериментировать с тактикой и внедрять в атакующую модель игры новые идеи, сообщает издание Sport Bild. Раньше Нагельсманна сковывала необходимость всегда задействовать на поле чистую «девятку», коей был Левандовски. С уходом поляка тренер начал строить более гибкую и непредсказуемую «Баварию», к которой гораздо труднее подготовиться соперникам.

Роберт Левандовски был продан «Барселоне» в июле текущего года за 45 млн евро.