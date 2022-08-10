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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн видит очевидные плюсы в уходе Левандовски

10 Августа 2022 • 01:37 Комментировать
Бавария
...
Вольфсбург
1.16 8.50 15.00
14.08 18:30

Уход Роберта Левандовски позволяет Юлиану Нагельсманну в полной мере раскрыть свой тренерский потенциал.

Наставнику «Баварии» нравится возможность экспериментировать с тактикой и внедрять в атакующую модель игры новые идеи, сообщает издание Sport Bild. Раньше Нагельсманна сковывала необходимость всегда задействовать на поле чистую «девятку», коей был Левандовски. С уходом поляка тренер начал строить более гибкую и непредсказуемую «Баварию», к которой гораздо труднее подготовиться соперникам.

Роберт Левандовски был продан «Барселоне» в июле текущего года за 45 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Юлиан Нагельсманн
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БАВАРИЯ ВОЛЬФСБУРГ
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