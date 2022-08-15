Нагельсманн оценил старт «Баварии» в новом сезоне

Рулевой мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн дал интервью после победы над «Вольфсбургом» (2:0) в рамках второго тура немецкой Бундеслиги.

«После успешного первого тайма мы сделал упор на контроль мяча. «Бавария» могла забить еще один гол, но помешало положение вне игры. В целом, это заслуженные три балла. Мы 24 раза пробили по воротам соперника. На старте сезона «Баварии» противостояли три сильных соперника, и мы их всех победили», - цитирует тренера клубная пресс-служба.

В следующем туре чемпионата Германии мюнхенский гранд сыграет против «Бохума». Матч пройдет 21 августа.