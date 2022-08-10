Флик признался, что хотел вернуть Гётце в «Баварию» несколько лет назад

Главный тренер сборной Германии Ханси Флик рассказал, как хотел реанимировать карьеру Марио Гётце на топ-уровне.

«Я действительно хотел пригласить его, когда тренировал мюнхенскую «Баварию», – рассказывает Флик в интервью немецким СМИ. – Марио – футболист с невероятным даром ведения игры в чужой трети поля, и именно поэтому он был бы отличным дополнением для нашей команды в тот момент», – отметил специалист.

Марио Гётце покинул «Баварию» в 2016 году, перебравшись в дортмундскую «Боруссию», а в 2020 году стал игроком голландского ПСВ. Этим летом полузащитник вернулся в Бундеслигу, подписав соглашение с «Айнтрахтом».

Ханси Флик возглавлял «Баварию» с 2019 по 2021 год.