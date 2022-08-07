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Салихамиджич объяснил, почему «Бавария» не стала покупать замену Левандовски

07 Августа 2022 • 21:12 Комментировать
Бавария
...
Вольфсбург
14.08 18:30

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич объяснил решение клуба отказаться от приобретения звёздного центрфорварда.

Согласно распространённому мнению, «Бавария» нарушает давнюю традицию, не используя в своих тактических построениях классическую «девятку». По словам Салихамиджича, данное решение обусловлено ситуацией на трансферном рынке: «Рынок диктует свои условия. Когда нет доступного классического форварда, подходящего нам, но есть возможность подписать такого игрока, как Садио Мане, мы обязаны пересмотреть свои взгляды», – заявил спортивный директор мюнхенцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Роберт Левандовски Садио Мане Трансферы футбола - лето 2022
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