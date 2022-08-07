Салихамиджич объяснил, почему «Бавария» не стала покупать замену Левандовски

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич объяснил решение клуба отказаться от приобретения звёздного центрфорварда.

Согласно распространённому мнению, «Бавария» нарушает давнюю традицию, не используя в своих тактических построениях классическую «девятку». По словам Салихамиджича, данное решение обусловлено ситуацией на трансферном рынке: «Рынок диктует свои условия. Когда нет доступного классического форварда, подходящего нам, но есть возможность подписать такого игрока, как Садио Мане, мы обязаны пересмотреть свои взгляды», – заявил спортивный директор мюнхенцев.